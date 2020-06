In 16 Kategorien wurden 260 Weine prämiert

Österreichs beste Weine wurden Dienstagabend in Wien präsentiert. Die Elite der Rebensäfte ist im „Österreichischen Weinsalon“ versammelt und das Ergebnis einer Art Staatsmeisterschaft der Winzer. An diesem härtesten Wettbewerb der Branche nahmen wieder rund 7000 Weine teil. Nach mehreren verdeckten Verkostungen auf regionaler und Landes-Ebene landeten 260 Weine im „Salon“. In 16 Sortenkategorien ermittelte dann eine hochkarätige Jury die Sieger. Außerdem wurden zehn „Auserwählte“ von Sommeliers und anderen Experten in den „Salon“ gewählt.

Ein Weinkünstler kann sich heuer über ein seltenes Jubiläum freuen: Erich Scheiblhofer aus Andau im Burgenland landete mit einem Roten, diesmal mit einem Sankt Laurent, den zehnten Salonsieg seit 2007.