Weingut Hufnagel: Die Liebe zum Weinmachen im Blut

Seit 1976 arbeitet Anna Hufnagel im Weingut, 1989 haben sie und ihr Mann es von ihren Eltern übernommen. Die heute 60-Jährige war damals eine der ersten Weinbau- und Kellermeisterinnen des Burgenlandes. „In der Weinbau-Schule waren wir in den 1970ern nur zwei Mädchen.“ Als Frau sei sie aber immer im Geschäft aber „immer positiv aufgenommen worden“. Dass ihre Kinder jetzt in ihre Fußstapfen treten, betrachtet sie mit Freude. 2004 wurde der Betrieb ausgebaut, einer der „Steckenpferde“ von Hans-Jürgen Hufnagel und Barbara Hufnagel-Wolf aus den mehr als 20 Rieden ist der Blaufränkisch Nyék – der ungarische Name für die Grenzgemeinde Neckenmarkt.