Walter Schmögners 80er: Feiern mit vier Ausstellungen

„Vier Ausstellungen innerhalb eines halben Jahres – das hab’ ich noch nie gehabt“, sagt Walter Schmögner. Der 80. Geburtstag, den der Künstler, der in Wien und auf einem Vierkanthof im Südburgenland lebt, am Sonntag feierte, wurde mit Präsentationen in Wien, Graz, Güssing und Salzburg gewürdigt.

Die derzeit laufende Ausstellung in der Wiener Galerie Chobot heißt so wie eine Radierung, von der 18 Stück aufgelegt werden: „Das Universum schrumpft und will über die Milchstraße in mein Hirn“. Gezeigt werden Bilder und Objekte von 1999 bis heute. Wobei es Schmögners Objekte in sich haben.