Bub am Heimweg von Pkw erfasst und schwer verletzt

Der Achtjährige befand sich Dienstag gegen 12 Uhr gerade auf dem Heimweg von der Schule, als wenige Meter von seinem Zuhause das Unglück geschah. Laut Landespolizeidirektion musste ein 30-jähriger Pkw-Lenker im Ortsgebiet bei einer Haltestelle in Walbersdorf (Gemeinde Mattersburg) seinen Wagen anhalten, weil dort gerade ein Bus stand. Als der Mann weiterfuhr, lief das Kind hinter dem Bus auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Kotflügel sowie dem Außenspiegeln des Pkw. „Der Bub wurde am Kopf und am Unterschenkel schwer verletzt“, sagte ein Sprecher der Polizei zum KURIER. Der Achtjährige wurde mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht, wo er im Schockraum behandelt wurde. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte war es Dienstagnachmittag auch zwischen Müllendorf und Steinbrunn gekommen. Zwei Pkw waren frontal zusammengestoßen, die beiden Lenker wurden leicht verletzt. Die Feuerwehren Eisenstadt und Müllendorf mussten die Fahrzeuge mittels Kran bergen.