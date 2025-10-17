Volkshilfe: Armutsgefährdung mit Einkommen von 1.661 Euro netto
Am Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut machte die Volkshilfe Burgenland am Freitag mit landesweiten Aktionen auf das Thema aufmerksam.
Vor zahlreichen Supermärkten im ganzen Land informierten Mitarbeiter über die Lebensrealität armutsbetroffener Menschen und sammelten Spenden für Familien, die unter der Armutsgefährdungsschwelle leben müssen. Insgesamt konnten 25 volle Einkaufswägen mit haltbaren Lebensmitteln wie Reis, Mehl, Nudeln und Konserven gesammelt werden – zusätzlich zu zahlreichen Geldspenden.
„Ein riesiges Danke an alle, die mitgemacht haben – das ist ein starkes Zeichen der Solidarität“, freute sich Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst.
Grenze sind 1.661 netto
Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung hat.
- Bei Einpersonenhaushalten liegt die Schwelle zur Armutsgefährdung bei 1.661 Euro netto im Monat.
- Für jede weitere erwachsene Person (ab 14 Jahren) kommen 831 Euro hinzu, für jedes Kind unter 14 Jahren 498 Euro.
- Ein Paar mit einem Kind gilt also bei einem gemeinsamen Einkommen unter 2.990 Euro als armutsgefährdet.
Derzeit sind in Österreich rund 17 Prozent der Bevölkerung, also über 1,5 Millionen Menschen, armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Im Burgenland betrifft dies laut den aktuellsten Daten etwa 29.000 Menschen oder rund 8,9 Prozent der Bevölkerung.
