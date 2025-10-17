Volkshilfe: Armutsgefährdung mit Einkommen von 1.661 Euro netto

Am Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut machte die Volkshilfe Burgenland am Freitag mit landesweiten Aktionen auf das Thema aufmerksam.

Vor zahlreichen Supermärkten im ganzen Land informierten Mitarbeiter über die Lebensrealität armutsbetroffener Menschen und sammelten Spenden für Familien, die unter der Armutsgefährdungsschwelle leben müssen. Insgesamt konnten 25 volle Einkaufswägen mit haltbaren Lebensmitteln wie Reis, Mehl, Nudeln und Konserven gesammelt werden – zusätzlich zu zahlreichen Geldspenden.