Vier weitere bestätigte Fälle im Burgenland

Im Burgenland hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Erkrankungen am Mittwoch auf 16 erhöht. Vier weitere Personen seien positiv auf Covid-19 getestet worden, berichtete der „ Koordinationsstab Coronavirus“. Betroffen seien ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See und seine 67-jährige Schwester sowie ein Ehepaar aus dem Bezirk Mattersburg.

Alle vier Erkrankten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Der 63-Jährige habe nach der Rückkehr aus dem Skiurlaub in Tirol erste Symptome gezeigt. Da er unmittelbar nach seiner Rückkehr auch seine Schwester besucht habe, dürfte diese sich angesteckt haben, so der Koordinationsstab. Seit dem Auftreten der ersten Symptome würden sich beide in häuslicher Quarantäne befinden. Ihr Zustand sei ebenso wie jener des Ehepaars stabil.

Derzeit befinden sich 185 Burgenländer in Quarantäne.

Zum KURIER Liveticker