Vier Verletzte bei Kreuzungs-Crash im Burgenland

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen an einer Kreuzung in Litzelsdorf (Bezirk Oberwart) sind am Freitag vier Menschen verletzt worden. Ein Pkw-Insasse erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Spitäler in Güssing und Oberwart nahmen die vier Personen zur medizinischen Behandlung auf, wie die Freiwillige Feuerwehr Litzelsdorf in einer Presseaussendung berichtete.