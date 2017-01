Vergessene Schuhe lösten große Suchaktion aus

Ein im Strandbad von Weiden am See, Bezirk Neusiedl am See im Burgenland, gefundenes Paar Schuhe hat Dienstagabend eine Suchaktion ausgelöst. Ein Spaziergänger hatte bei der Polizei Alarm geschlagen, als er einen Sack mit Schuhen und Kufenschonern für Schlittschuhe am Ufer des Neusiedler Sees gefunden hatte.

Hubschreiber im Einsatz

Der Hubschrauber des Innenministeriums wurde angefordert, um nach einer vermeintlich abgängigen Person am zugefrorenen See zu suchen. Die Suche wurde in der Nacht abgebrochen und Mittwochmorgen fortgesetzt. Weil niemand gefunden wurde und auch keine Vermisstenanzeige bei der Polizei eingegangen ist, wurde die Suche aber wieder eingestellt. Die Schuhe dürften vermutlich nach dem Eislaufen vergessen worden sein, hieß es von der Polizei.