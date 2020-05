Verfolgungsjagd nach Autodiebstahl

Filmreife Szenen haben sich am Montag in den frühen Morgenstunden auf der Ostautobahn A 4 abgespielt. Ein 34-Jähriger lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, bei der zwei Beamte und der 34-Jährige selbst verletzt wurden.



Doch der Reihe nach: Vier Streifen der Polizeiinspektion Nickelsdorf waren Montag gegen 4 Uhr Früh ausgerückt, um auf der A4 bei Nickelsdorf eine Schwerpunktaktion durchzuführen. Dabei wollten die Beamten auch bei dem Lenker eines Pkw der Marke Ford Galaxy eine Fahrzeugkontrolle durchführen. Sie forderten den 34-Jährigen auf, die Wagenpapiere vorzuzeigen. Der Mann kam der Aufforderung jedoch nicht nach. Daraufhin griff einer der Polizisten in das geöffnete Fenster und versuchte, an den Schlüssel zu kommen, um den Motor abzustellen. Doch im selben Augenblick stieg der Ungar aufs Gas. "Zwei Polizisten mussten auf die Seite springen, um nicht verletzt zu werden. Dem einen Beamten, der den Motor abstellen wollte, wurde die Armbanduhr heruntergerissen, er erlitt Schürfwunden", heißt es von der Sicherheitsdirektion Burgenland.



Danach folgte die rasante Verfolgungsjagd, die zunächst nach Ungarn führte. Als der 34-Jährige von der Autobahn auf die B10 abfuhr, drehte er um und lenkte den Wagen wieder Richtung Österreich.