Vandalen: Vier Verhaftungen, neun Anzeigen

Erfolg für die Oberwarter Polizei, die nach wochenlangen Ermittlungen 13 Tatverdächtige ausforschen konnte. Die Liste der ihnen zur Last gelegten Delikte ist lang: Brandstiftung, gefährliche Drohung, leichte und schwere Körperverletzung, gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Ladendiebstahl und Einbruchsdiebstahl sowie Veruntreuung und Betrug.



Rückblick: Im heurigen Sommer häuften sich in Oberwart die Anzeigen wegen Vandalismus, Lärmerregung und Ordnungsstörung im Bereich des Stadtparks, der KURIER hat berichtet. Höhepunkt war die Brandstiftung in der öffentlichen WC-Anlage im Park. Die Polizei verstärkte daraufhin die Ermittlungsarbeit.



Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. In den vergangenen Wochen wurden nach und nach eine Frau und zwölf Männer im Alter von 17 bis 40 Jahren ausgeforscht. Die Fahnder führten auch mehrere Hausdurchsuchungen durch und konnten den Verdächtigen 54 Straftaten nachweisen, die bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt wurden.