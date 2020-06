Unfallserie am Samtag: Acht Verletzte

Schon am früheren Nachmittag hatte es im Seewinkel mehrmals gekracht, die insgesamt sechs Verletzten kamen allesamt in die Unfallambulanz Frauenkirchen: Zwischen Podersdorf und Weiden stießen ein Pkw und ein Motorrad zusammen, der Biker wurde verletzt. Auch in Gols kollidierten ein Motorrad und ein Pkw, der Motorradfahrer stürzte.

In Illmitz missachtete ein Pkw-Lenker eine Nachrangtafel und krachte seitlich in ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug. Die vier Pkw-Insassen wurden leicht verletzt.