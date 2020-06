Übersiedlung auf vier Pfoten

Der Countdown für die Fertigstellung des " Sonnenhofs", des neuen Tierschutzhauses im Nordburgenland zwischen Eisenstadt und Siegendorf, läuft. Und Anfang September wurde auch ein neuer Geschäftsführer für den Trägerverein " Landestierschutz Burgenland" bestellt. Der Tierarzt Wolfgang Böck aus Parndorf hat das Rennen gemacht und sich beim Auswahlverfahren gegen die Mitbewerber durchgesetzt.

Der 36-jährige Parndorfer ist Veterinärmediziner und hat sich zum Ziel gesetzt, "den Tierschutzgedanken durch vielfältige Maßnahmen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken".

Der bisherige Interimschef des Vereines, Bernhard Schimpl, wird seinen Nachfolger noch zwei Monate lang begleiten: "Dann ist meine Mission erfüllt." In der letzten Septemberwoche beginnt die Übersiedlung der Tiere von ihrem bisherigen Domizil im "Sulzhof" in St. Margarethen in den " Sonnenhof" nach Siegendorf. Derzeit werden 30 bis 35 Hunde und etwa ebenso viele Katzen vom Verein betreut. Im neuen Tierschutzhaus ist auch Platz für Kleintiere wie Hasen oder Meerschweinchen. "Reptilien nehmen wir aber keine", betont Schimpl, Anfragen diesbezüglich gebe es aber immer wieder.

Übersiedeln werden nicht nur die Vierbeiner, auch die Tierpfleger. Vom Vorgängerverein wurden sieben Mitarbeiter übernommen. Das Personal werde in Zukunft auf etwa zehn Beschäftigte aufgestockt, sagt Schimpl.

Was mit dem ausgedienten Tierschutzheim in St. Margarethen passiert, ist noch unklar. Die Esterházy Betriebe als Grundbesitzer haben noch keine Pläne.