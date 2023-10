Überladener Transporter mit 46 Hunden und vier Katzen im Burgenland gestoppt

Im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle am Wochenende an den Grenzübergängen Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) und Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist ein überladener Tiertransporter angehalten worden. Im Fahrzeug befanden sich 46 Hunde und vier Katzen, es war um 650 Kilogramm zu schwer, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Insgesamt wurden 75 Lkw, Busse und Kleintransporter kontrolliert und unter anderem 339 Mängel festgestellt.

➤Lesen Sie mehr: Schärfere Strafen bei Verstoß gegen Tiertransportgesetz