Trickdiebe erschlichen Gastfreundschaft

Mit einer altbekannten Masche haben sich am Freitagnachmittag zwei Trickdiebe die Gastfreundschaft einer burgenländischen Pensionistin aus Ollersdorf (Bezirk Güssing) erschlichen. Die beiden Männer aus Rumänien baten an der Eingangstüre um ein Glas Wasser und wurden von der 77-jährigen ins Haus gelassen. Dort stahlen sie in einem unbeobachteten Moment das Geld aus der Brieftasche der Frau, berichtete die Sicherheitsdirektion Burgenland heute, Samstag.

Die 77-jährige bemerkte den Diebstahl rasch und verständigte sofort die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Täter noch nicht weit gekommen und wurden festgenommen. Im Zuge der Amtshandlung wurde auch ein Mobiltelefon sichergestellt, das von einem Diebstahl in Kemeten (Bezirk Oberwart) stammt. Die beiden Rumänen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Ebenfalls festgenommen wurden am Freitagnachmittag drei Ladendiebe aus Ungarn. Die Jugendlichen hatten in einem Kaufhaus in Mattersburg Parfums und Rasierklingen in eine mitgebrachte Tasche gepackt und wollten damit das Geschäft verlassen. Einer Angestellten kam das verdächtig vor, und sie kontrollierte die Tasche. Zwei der Burschen flohen daraufhin in ein nahes Sonnenblumenfeld, wo sie von der Polizei nach kurzer Fahndung aufgegriffen wurden. Die drei Jugendlichen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.