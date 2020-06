Tod von Sabrina D. war weder Unfall noch Mord

Es wird der Familie kein Trost sein, aber was die Todesursache von Sabrina D. betrifft, besteht nun zumindest die Gewissheit, dass es kein Fremdverschulden war. Die 20-jährige war vergangenen Sonntag von einem Passanten offenbar schwer verletzt beim Leinner-Kreisverkehr in Eisenstadt gefunden worden. Wenig später starb die junge Frau im Krankenhaus in Eisenstadt (der KURIER hat berichtet).

Verschiedenste Spekulationen und angebliche "heiße Spuren" kann die Polizei jetzt definitiv zurückweisen. Mit "höchster Wahrscheinlichkeit" könne man ausschließen, dass die junge Frau angefahren wurde. Es gab weder Reifenspuren an der Kleidung noch einen Beckenbruch, was auf einen Unfall mit Fahrerflucht schließen ließe.