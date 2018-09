Tierischer Ärger um Schutzgebiete

Sie ist nach dem Sperlingskauz die kleinste Eule in Europa und und doch erregt die Zwergohreule immer wieder großes Interesse. Otus scops – so ihr wissenschaftlicher Name – hat schon das Höchstgericht beschäftigt. Die Grünen sehen die Vögel in Gefahr.

Grund dafür sind die Rodungs- und Aufschließungsarbeiten für neue Wohnhäuser auf 1,4 Hektar im Streuobstwiesengebiet in Forchtenstein (Bez. Mattersburg). Die Bagger sind bereits aufgefahren, die ersten der 120 Jahre alten Obstbäume werden gefällt. „Ein derartiger Eingriff in ein Natura 2000 Schutzgebiet ist erstaunlich“, sagt der Grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz beim Lokalaugenschein.

2014 hatte der Gemeinderat mit einer Grünen-Gegenstimme das Grünland in Bauland umgewidmet, die Genehmigung der Landesregierung folgte. Ein Antrag auf Aufhebung der Baulandwidmung, die die Umweltorganisation Protect angestrengt hatte, wurde vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen. Die Organisation hätte gar keine Parteienstellung. Außerdem, so hieß es in dem Beschluss, sei „durch die gegenständliche Flächenwidmung keine aktuelle Beeinträchtigung von Umweltschutzvorschriften gegeben.“