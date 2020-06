Surf Worldcup: Veranstalter schlagen Wellen

"Eine derartige Aussage seitens der Veranstalter des Worldcups ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Es grenzt an Unverschämtheit und mangelnde Wertschätzung gegenüber einer langjährigen und für die Veranstalter Erfolg bringenden Partnerschaft", erklärt der Tourismus-Direktor. Anscheinend sei den Veranstaltern auch nicht bewusst, dass Landeshauptmann Niessl nicht nur für den Sport verantwortlich ist, sondern auch Präsident von Burgenland Tourismus ist und die Veranstaltung langjährig unterstütze. Es sei, so Baier, allseits bekannt, dass die Budgetmittel im Sponsoring zur Zeit überall knapp bemessen seien, gerade deswegen und im Hinblick auf 2013 wurde bereits im Vorfeld mit den Verantwortlichen von Podersdorf über ein zukünftiges zu erarbeitendes Finanzierungsmodell diskutiert, um gemeinsam auch weiterhin den Surf Worldcup und das Sommer Opening in Podersdorf veranstalten zu können. "Die Drohung, dass man nächstes Jahr aus Podersdorf abwandern möchte, ist für mich nach jahrelanger Unterstützung durch Land und Burgenland Tourismus wie ein Schlag ins Gesicht und stellt die zukünftige Zusammenarbeit sichtlich in Frage", sagt der Touristiker.