Süchtiger auf Beutejagd durch Eisenstadt

In der Nacht auf Freitag hat ein Einbrecher die Polizei in Eisenstadt auf Trab gehalten. Insgesamt vier Mal versuchte der laut Stadtpolizeikommando Eisenstadt „amtsbekannte Wiederholungstäter aus dem Drogenmilieu“ an Drogenersatzmedikamente zu kommen. Doch jeder seiner Versuche scheiterte.

Donnerstagabend knapp vor 22 Uhr versuchte der Mann in zwei Räumlichkeiten des Krankenhauses einzudringen. Als ihm das nicht gelang, machte er sich an einem Notarztwagen zu schaffen. Er versuchte, die Türen eines Fahrzeuges des Roten Kreuzes Eisenstadt aufzubrechen. Das Einsatzfahrzeug war auf dem Parkplatz in der Parkgarage des Krankenhauses abgestellt, als sich der Täter Zugang verschaffen wollte. Der Fahrer des Rettungswagens bemerkte jedoch den Einbruchsversuch und näherte sich dem Fahrzeug, woraufhin der Täter schlagartig die Flucht ergriff. Nachdem der Mann verschwunden war, entdeckte Rot- Kreuz-Einsatzfahrer Jürgen Schelch den Schaden. „Offensichtlich wurde mit einem Gegenstand durch Hebelwirkung versucht die Tür aufzubrechen“, schildert Schelch.

Tobias Mindler, Sprecher des Roten Kreuzes Burgenland, schließt auf eine Verzweiflungstat: „Die Tat wurde zu einem Zeitpunkt verübt, zu dem reger Betrieb im Krankenhaus und in der Parkgarage herrschte“. Mindler: „Es hat wenig Sinn, in einem Notarztwagen nach Drogen-ersatzmedikamenten zu suchen, da diese in einem Tresor verschlossen sind“.

Nachdem der Mann bei seinem ersten Versuch erfolglos geblieben war, machte er sich kurz nach Mitternacht auf, um in einer Apotheke auf der Hauptstraße fündig zu werden.

Dort hinterließ der erst im August aus der Justizanstalt entlassene Täter Fingerabdrücke und persönliche Gegenstände, die ihn schlussendlich auch der Tat überführten. Eisenstadts Stadtpolizeikommandant Friedrich Tinhof über den Täter: „Der Mann aus dem Raum Eisenstadt ist ein amtsbekannter Wiederholungstäter, der aus dem Drogenmilieu kommt“.

Andrea Ritter