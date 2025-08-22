Nächtliche Baustellen im Zentrum: Großprojekt startet am Montag

Ab Montag, 25. August, beginnen im Bereich Wiener Straße – Obere Hauptstraße – Eisenstädter Straße – Teichgasse – Gartenweg umfassende Arbeiten an der städtischen Infrastruktur. Laut Stadtgemeinde wird die Netz Burgenland das Fernwärmenetz erweitern . Gleichzeitig erfolgt die Verlegung neuer Strom- und Datenkabel sowie in weiterer Folge die Sanierung der Wasserleitung .

Die Bauarbeiten sind in mehrere Abschnitte unterteilt. Der erste betrifft die Wiener Straße (unterer Bereich), die Eisenstädter Straße und die Teichgasse. Dort wird ausschließlich nachts zwischen 20:30 und 04:00 Uhr gearbeitet. In dieser Zeit kommt es zu teilweisen Sperren und Einschränkungen, tagsüber bleibt die Landesstraße frei befahrbar.

Parallel läuft die Leitungsverlegung im Kreuzungsbereich Teichgasse – Gartenweg, wo je nach Baufortschritt auch tagsüber Fahrbahnverengungen, Behinderungen und Umleitungen möglich sind.