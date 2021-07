St. Margarethen: Gasstation in Flammen

Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Rote Kreuz sowie die Polizei und Mitarbeiter des Energieversorgers Energie Burgenland (vormals BEWAG und BEGAS, Anm.) waren an Ort und Stelle. Wie es zu dem Brand kam war zunächst unklar. "Das muss nun die Polizei klären", so Hahofer.



Die wegen des Einsatzes unterbrochene Gasversorgung sollte laut Energie Burgenland im Laufe des Vormittages für die rund 650 betroffenen Haushalte in der Gemeinde wieder hergestellt werden. "Sollte es danach noch Probleme mit der Versorgung oder Geräten geben, können sich die Kunden bei unserer Hotline 0800/888 9000 melden", so Energie Burgenland-Pressesprecher Gerhard Altmann.