Sperren auf der Burgenland Schnellstraße

In Eisenstadt wird ab kommenden Dienstag (21. Mai) die Kreuzung der B50 mit der S31 ( Burgenland Schnellstraße) umgebaut. Im Zuge der Arbeiten, die laut der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) in drei Phasen ablaufen, wird das Land Burgenland in diesem Bereich den Fahrbahnbelag erneuern und den Abbiegestreifen verbreitern.

Der Umbau soll zu Beginn der Sommerfestspiele in Mörbisch und St. Margarethen am 11. Juli abgeschlossen sein.

Phase Eins soll nach Angaben der Asfinag gänzlich ohne Behinderungen auf der B50 und der S31 ablaufen.

In Phase Zwei ab Mitte Juni wird es arbeitsbedingt zu Sperren kommen: Bis Anfang Juli ist die Auffahrt von der B50 auf die S31 für den aus Richtung Neusiedl am See kommenden Verkehr nicht möglich. Pkw werden über St. Georgen umgeleitet. Lkw werden bei Schützen abgeleitet und über St. Margarethen geführt.

Ebenfalls gesperrt ist die Abfahrt von der S31 auf die B50 Richtung Eisenstadt Ost, Süd und Zentrum. Hier wird von Seiten der Asfinag empfohlen, über die Abfahrt Eisenstadt Mitte auszuweichen.