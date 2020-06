Spaziergänger traf in Jois auf Python

Eine nicht alltägliche Entdeckung machte Sonntagabend Martin Waldherr aus Neusiedl am See. Bei einem Spaziergang im Naturerholungsgebiet Ochsengarten oberhalb von Jois sah er auf einem Weg einen ein Meter langen Python. "Ich war verwundert, über diesen Fund", sagt Waldherr, der die Biologische Station in Illmitz verständigte.

Thomas Zechmeister von der Station weißt darauf hin, dass die Schlange für Menschen nicht gefährlich ist. Die Polizei wurde alarmiert. Das Reptil sei allerdings in Richtung Leithagebirge verschwunden. Eine Suchaktion wurde nicht gestartet.