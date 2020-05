Soll Eisenstadt sein Füllhorn öffnen?

Eisenstadts SPÖ will allen Betroffenen ein Geschenk machen: Die Rückerstattung der bezahlten Kostenbeiträge. Ein entsprechender Antrag im Gemeinderat soll folgen. "Ende des Jahres bekommt die Stadt die Begas-Anteile in Höhe von 4,5 Millionen Euro zurück. Es wäre nur gerecht, wenn man den Eisenstädtern die Anliegerleistungen zurückzahlt", meint SP-Vizebürgermeister Günter Kovacs.



Noch dazu, wo die Infrastruktur der Landeshauptstadt sich seit vielen Jahren "in einem äußerst bedenklichen" Zustand befinde, kritisiert Kovacs und erinnert an "wahre Schlaglochfelder". Für ihn besteht ein "deutliches Missverhältnis zwischen der Beitragsleistung und der gebotenen Infrastrukturqualität".