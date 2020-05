Schweres Los und arbeitslos

Wenn man die Metallbau-Firma Biribauer in Marz betritt, sitzt Engelbert Schreiner wie seine Kollegen am Computer, er macht seine Arbeit wie alle anderen, plant und leitet Projekte. Wenn der 38-jährige Forchtensteiner aber aufsteht, merkt man, da ist etwas anders als bei den anderen: Schreiner hat seit einem schweren Arbeitsunfall im Jahr 1999 – er fiel von einem Baugerüst 15 Meter in die Tiefe – eine Gehbehinderung.

„Danach hab ich zweieinhalb Jahre im Krankenhaus und auf Reha verbracht“, erzählt er. Der Schlosser begann, im zweiten Bildungsweg die HTL-Matura nachzuholen und schloss als Draufgabe das Studium Wirtschaftsingenieur-Wesen ab. Seit 2004 ist Schreiner bei Biribauer beschäftigt. Seine Behinderung behindert ihn nur wenig: „Bei manchen Dingen brauch ich Unterstützung, zum Beispiel beim Ausmessen von Baustellen.“ Das größte Kompliment für ihn ist, dass er als „ganz normaler“ Kollege betrachtet wird.

Wie Engelbert Schreiner würden viele andere Menschen mit Behinderungen ebenfalls arbeiten wollen, bekommen aber keinen Job. Derzeit sind im Burgenland 269 Personen, die unter das Behinderteneinstellungsgesetz fallen, arbeitslos.

Seit dem Vorjahr habe man eine „extreme Zunahme“ bei den Arbeitslosenzahlen von Behinderten (siehe Grafik) verzeichnen müssen, informiert Alfred Schreiner, Präsident der Arbeiterkammer Burgenland. Und das, obwohl seit 2011 der Kündigungsschutz probeweise ausgesetzt wurde. „Wir haben geglaubt, dass es leichter wird, Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Leider ist genau das Gegenteil eingetreten“, meint Schreiner.