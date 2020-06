Schneeschaufeln als gutes Geschäft

Wenn der Trausdorfer Günter Karlich aufsteht, schaut er zunächst einmal aus dem Fenster und dann den Wetterbericht. Denn für Karlichs Arbeit ist das Wetter "das Um und Auf", schließlich hat er eine Firma für Gartenpflege und Schneeräumung.

Vergangene Woche sind er und seine fünf Mitarbeiter ganz schön drangekommen. Denn Schnee samt Sturm schafft jede Menge Arbeit. Tagwache ist dann um 3 Uhr früh. "In der Früh und am Vormittag wird bei jedem Kunden zwei Mal geräumt, am Nachmittag wieder und abends wird’s dann schon 23 Uhr", schildert Karlich.

Dabei lassen den Firmenchef Schneeverwehungen ziemlich kalt. Was er gar nicht mag, ist Eisregen. "Das hatten wir letztes Jahr: Minusgrade und es hat geschüttet. Da kann man Salz streuen, was man will, und es bringt nichts." In der letzten Saison habe man überhaupt tonnenweise Salz einsetzen müssen. Der heurige Winter war bis vor einer Woche gemütlich: "Ich bin ganze fünf Mal ausgefahren."