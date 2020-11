Schlepper im Südburgenland auf frischer Tat ertappt

Polizisten haben am Dienstag im Südburgenland einen Schlepper auf frischer Tat ertappt. Der 23-jährige Mann aus Lettland hatte sich bei einer Fahrzeugkontrolle in Burg (Bezirk Oberwart) verdächtig gemacht, woraufhin er und sein Wagen observiert wurden.

Als er am Nachmittag bei Schachendorf fünf Personen einsteigen ließ, wurde er schließlich in Kemeten gestoppt und festgenommen und befragt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Eine Kontrolle ergab, dass seine Mitfahrer syrische Staatsbürger waren. Sie hatten keine Dokumente bei sich. Die Erhebungen in dem Fall seien noch nicht beendet, hieß es von der Landespolizeidirektion.