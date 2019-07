Schilf stand auf Insel nahe der Seebühne Mörbisch in Brand

Auf einer Insel hinter der Seebühne in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Schilf in der Mitte der Insel hatte aus unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Die Feuerwehr Mörbisch stand die ganze Nacht im Einsatz, bestätigte die Landessicherheitszentrale Burgenland am Dienstag einen Bericht des ORF.