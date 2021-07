Schatten über dem Sonnensee-Stadion

Am Südrand des Ödenburger Gebirges liegt idyllisch die rund 900-Seelen-Gemeinde Ritzing. Die Ortschaft lockt im Sommer etliche Badegäste zum Sonnensee. Bekannt ist die Ortschaft aber auch bei den Fans des runden Leders. Immer wieder ließ sich auch die Fußballelite in der mittelburgenländischen Gemeinde blicken. So spielte etwa Arsenal London, Werder Bremen oder Borussia Dortmund auf dem gepflegten Rasen des Sonnensee-Stadions. Doch nun liegt ein leichter Schatten über dem Platz. In knapp einem Monat, am 23. März, soll es zu einer Zwangsversteigerung eines Grundstückes der Sportanlage kommen. Konkret handelt es sich laut Ediktsdatei um eine 2342 m² große Liegenschaft. Grund für die Zwangsversteigerung sollen ausstehende Gehälter an Fußballtrainer Norbert Barisits aus Siegendorf sein, die ihm der SC Vinea Ritzing schulde.



Für die Jahre 2006 bis 2009 hatte Barisits – laut dem Geschäftsführer der Vereinigung der Fußballer (VdF) Rudolf Novotny – mit dem SC Vinea Ritzing einen mündlichen Vertrag für seine Tätigkeit als Trainer geschlossen. 2007 sei der Vertrag vom Verein unbegründet beendet worden. Der Trainer klagte daraufhin auf Zahlung der ausstehenden Gehälter und bekam vom Gericht recht. „Das Gerichtsurteil sagt, dass der SC Ritzing Herrn Barisits 46.000 Euro bezahlen muss“, erklärt Novotny auf KURIER-Anfrage. Da es bisher nicht zur Auszahlung des Betrages gekommen sei, wird der Verein exekutiert, das bedeutet, dass das Grundstück auf der Sportanlage nun zwangsversteigert werden soll. Der Obmann des SC Vinea Ritzing Harald Reiszner versteht die Aufregung nicht: „Herr Barisits hat in dieser Zeit beim SC Eisenstadt, der in Konkurs gegangen ist, gearbeitet und dort die Mannschaft trainiert.



(Ab 2007 bildete der SC Eisenstadt mit dem SC Ritzing eine Spielgemeinschaft. 2008 wurde der Spielbetrieb beim SC Eisenstadt wegen Insolvenz eingestellt; Anm.) . Jetzt klagt er bei uns seine ausstehenden Gehälter aus dem SC Eisenstadt-Vertrag ein. Diesen Prozess hat er aus welchen Gründen auch immer gewonnen. Nachdem er dieses Geld nun fordert und ich mich weigere es zu bezahlen, will er jetzt ein Grundstück, das dem SC Ritzing gehört versteigern lassen.“ Die Liegenschaft wird laut Ediktsdatei als „Baurechtseinlage ohne der darauf befindlichen Nordtribüne“ bewertet. Das heißt, die Nordtribüne steht im Eigentum der Harte Sport GmbH. Der Wert der zu versteigernden Liegenschaft des SC Ritzing: rund 11.500 Euro. „Wer sollte so ein Grundstück kaufen“, fragt sich Reiszner, der den Spielbetrieb seines Vereins durch die Versteigerung nicht gefährdet sieht. Trainer Barisits selbst will zu der Angelegenheit nichts sagen. „Es ist ein laufendes Verfahren, da will ich nicht Stellung nehmen.“