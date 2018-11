Saisonstart für die Raptors Eisenstadt

Für den EV Raptors Eisenstadt ging es bereits am Freitag auswärts gegen St. Pölten in die neue Eiszeit der niederösterreichischen Landesliga. Nachdem es im Burgenland keinen eigenen Ligabetrieb gibt, spielen die Raptors seit einigen Jahren im nö. Verband mit. Dass man dort auch einmal kleine „Weltreisen“ beispielsweise nach Zwettl in Kauf nehmen muss, stört die Eisenstädter nicht, wie Obmann und Spieler Roman Szalay erklärt: „Das ist ein notwendiges Übel, welches wir gerne in Kauf nehmen, immerhin sind wir alle wirkliche Eishockey-Enthusiasten. Da ist die Liebe zum Sport einfach größer.“