Raiffeisenbank Bad Sauerbrunn eröffnet neue Filiale

Mit einem Investitionsvolumen von 1,2 Millionen Euro hat die Raiffeisenbank Bad Sauerbrunn Mitte Juli ihr neues Geschäftslokal am Quellenplatz Nr. 4 eröffnet. Die feierliche Eröffnung mit musikalischem Rahmenprogramm findet am 19. September statt.

Das Projekt wurde gemeinsam mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) realisiert. Der Schritt sei ein klares Bekenntnis zum Standort, betont Teamleiter Andreas Reisner : „Mit Innovationskraft und regionaler Verbundenheit geht die Raiffeisenbank Bad Sauerbrunn den nächsten Schritt in ihrer Erfolgsgeschichte.“

Auch im digitalen Bereich setzt Raiffeisen laut eigenen Angaben Maßstäbe: Als erste führende Bank in Österreich hat sie „Click to Pay“ von Mastercard und Visa direkt ins Online-Banking integriert. Kundinnen und Kunden können damit bei über 300 heimischen Online-Händlern einfacher und sicherer bezahlen – ganz ohne Kartennummer oder Passwort.

Mit der Kombination aus persönlicher Betreuung vor Ort und digitaler Innovation will Raiffeisen zukunftsfit bleiben: „Raiffeisen agiert am Puls der Zeit und entlang den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden“, so Suttner.