Raiffeisen segelte 2011 auf Erfolgskurs

"Gerade in Zeiten der Staatsschuldenkrise, niedriger Wachstumsraten und hoher Verunsicherung auf den internationalen Finanzmärkten schätzen unsere Kunden, dass wir an unseren Grundwerten Nähe – Vertrauen – Sicherheit konsequent festhalten" erläutert Julius Marhold, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland. Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2011 spielt dem Generaldirektor in die Karten: So konnten hohe Zuwächse bei Einlagen sowie Ausleihungen verzeichnet werden.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahr 2010 um 7,8 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro erhöht. Die Kundeneinlagen stiegen um 6,9 Prozent auf 835 Millionen. Hingegen gingen die Einlagen von Banken um 11 Millionen auf 1,013 Milliarden Euro zurück. Die Eigenmittel betragen 320 Millionen Euro.

Die Erwartungen für das Jahr 2012 werden mit "vorsichtig optimistisch" definiert: trotz des anhaltend niedrigen Zinsniveaus erwarten Experten einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums in der Eurozone und ein nur sehr geringes Wachstum für Österreich.

"Unser Tun zielt darauf ab, die sich bietenden Chance zu erkennen und zu nützen und den eingeschlagenen Erfolgskurs konsequent fortzusetzen" betont Marhold.