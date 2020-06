Prozess: Schicksalsschlag mit Folgen

Ein Überholmanöver endete im Mai 2011 für ein Ehepaar tragisch. Auf der Umfahrung B63a in Oberwart, stieß eine 60-jährige Frau bei einem Überholmanöver frontal mit einem Lkw zusammen, der KURIER hat berichtet. Ihr Ehemann, der am Beifahrersitz saß, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Frau war sechs Wochen im Tiefschlaf.

Am Donnerstag musste sich die 60-jährige Burgenländerin in Eisenstadt vor Gericht verantworten.