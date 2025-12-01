Politikergehälter: Nulllohnrunde auch im Burgenland

Als letztes Bundesland hat am Montag auch das Burgenland eine Nulllohnrunde für die Landespolitik angekündigt.

Zum dritten Mal in Folge werde auf eine Erhöhung der Politikerbezüge auf Regierungs- und Landtagsebene verzichtet, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei das ein "bewusstes Signal der Solidarität, dass die Politik auch bei sich selbst weiter spart".