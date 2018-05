Großtierrettung: Pferde-Dummy Biscuit braucht Hilfe

Am Nachmittag steht der praktischen Teil an. Beim Pferde-Dummy werden penibel die Gefahrenzonen erklärt. „Ein Pferd hat 500 bis 600 Kilo, eine Kuh bis zu 800. Sie haben eine siebenfach höhere Reaktionszeit als der Mensch und sie wollen sich oft explosiv aus ihrer misslichen Lage befreien“, sagt Peterbauer. Dann geht es an die Rettungstechniken, etwa wie Gurte unter dem liegenden Pferd durchgegeben werden können. Fädelhilfen werden erklärt. Außerdem berichtet der Trainer, welche Ausrüstung für so einen Einsatz am hilfreichsten ist. „Einige Kleinigkeiten wie breitere Bergegurte werden wir uns anschaffen“, sagt Windisch.

Einige Erfahrungen in Sachen Tierrettung hat Veterinär Klaus Fischl schon gesammelt. Der Tierarzt aus Königsdorf ist auf Pferde spezialisiert. Unfälle kommen öfter vor; sei es ein stecken gebliebenes Pferd in einem Bach, oder ein Pony, das in den Pool gefallen ist. „Die meisten Tiere müssen für die Rettung sediert werden“, sagt Fischl.

Zum Abschluss spielen die Teilnehmer ein Rettungsszenario durch. Biscuit muss etwa fünf Meter über eine Böschung geborgen werden. Peterbauer beobachtet genau, ob jemand die Gefahrenbereiche betritt. Mit der Ausrüstung schaffen es die Kursteilnehmer, Biscuit zuerst mit einem Halfter zu sichern, dann werden Gurte angebracht und der Dummy nach oben gezogen. Auch ein Kran ist im Einsatz. Biscuit ist gerettet. Für echte Einsätze fühlen sich die Teilnehmer nun besser gerüstet. Auch Peterbauer ist zufrieden: „Es sollte flächendeckend geschulte Feuerwehrleute geben“. Er und Biscuit arbeiten weiter daran.