Personale von Heidi Tschank im Schloss Kittsee

Im Schloss Kittsee findet am Sonntag, 5. Oktober, um 15 Uhr, die Vernissage einer Ausstellung mit Werken von Heidi Tschank statt.

Die Künstlerin zeigt in ihrer Personale "Göttinnen und Naturwunde" neue Ölbilder und Skulpturen. Der Bürgermeister von Kittsee, Johannes Hornek, eröffnet die Schau, sein Kollege aus Stotzing, Thomas Tiwald spricht über die Künstlerin.

Die Ausstellung ist bis 26. Oktober geöffnet, jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

www.heiditschank.at