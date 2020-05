Pensionist schlägt Polizisten blutig

Eigentlich steht hinter der Idee des Verkehrserziehungsunterrichts die Teilnehmer zu sensibilisieren, um das richtige und vor allem rücksichtsvolle Verhalten im Straßenverkehr zu erlernen.



Ein äußerst rüdes Verhalten haben Volksschüler hingegen am Dienstag in Oberwart in der Praxis erlebt: Kinder der ersten und zweiten Volksschulklasse wollten, begleitet von zwei Polizisten, eine Straße am Schutzweg überqueren. Ein 71-jähriger Pensionist aus Goberling, der in die Straße einbog, fuhr jedoch einfach weiter, anstatt vorschriftsmäßig anzuhalten. Als ihn ein Beamter daraufhin stoppte und ihm eine Anzeige ankündigte, ist der Lenker völlig ausgerastet und hat dem 41-jährigen Gesetzeshüter so stark auf die Nase geschlagen, dass sie zu bluten begann.