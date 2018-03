Osterbräuche: Peitschen, Feuer und scharfe Klinge

In den Tagen vor Ostern werden in Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wieder die Peitschen bereitgelegt. Am Ostersonntag ist es soweit: Um zwölf Uhr Mittag versammeln sich die jungen Männer der 900-Seelen-Ortschaft vor der Kirche. Bekleidet sind sie mit Gilets, die die Aufschrift „Osterschnalzen Zillingtal“ tragen. Die Männer gehen durch sämtliche Gassen des Dorfes und lassen die bis zu acht Meter langen Peitschen ordentlich und lautstark schnalzen. „Das ist ein alter Brauch, der früher den Beginn der Weidesaison signalisiert hat“, weiß Andreas Gassner. Wenn die Hirten im Frühjahr das Vieh auf die Weide getrieben und dabei die Peitsche geschwungen haben, haben ihnen die Bauern dafür Essen und Trinken gegeben. Heute bekommen die Burschen Geld, das für karitative Zwecke verwendet wird.