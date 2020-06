Ostregion: Ein Jahr mit Bus und Bahn für 60 €

"Ich finde diese neue Regelung super. Meine Tochter fährt gerne am Wochenende mit dem Bus nach Wien, um Verwandte zu besuchen. Bisher hat das immer viel Geld gekostet", sagt die Mutter einer 12-Jährigen in Eisenstadt.

Thomas, Lisa und Linda warten in Oberwart auf ihren Bus und wissen von dem neuen Angebot noch nichts. "Es hört sich aber schon gut an", sagt Thomas, "doch 60 Euro sind auch nicht so wenig" und die drei fahren eigentlich nur in die Schule mit dem Bus. "Man müsste halt öfters auf die Öffentlichen zurückgreifen, damit es sich auszahlt", sagt Lisa.

Auch Internatsschüler, Lehrlinge oder jene, die bisher keine Schülerfreifahrt erhielten, weil sie zu nahe am Schulstandort wohnen, können das Top-Jugend-Ticket um 60 Euro kaufen. Es soll ab dem neuen Schuljahr in Trafiken ( Wien) sowie in Schulen und bei Lehrstellen (NÖ und Burgenland) erhältlich sein.

Die bisherige Schülerfreifahrt um 19,60 Euro wird es weiterhin geben.