Oberwart: Pfadfinder gewannen zum vierten Mal die Vereinstrophy

Eine Klasse für sich war am vergangenen Samstag das Quartett der Pfadfinder aus Oberwart. Ging doch zum zehnten Mal die Vereinstrophy der Südmetropole am am Stieberteich über die Bühne. Und der Rekordsieger durfte über den vierten Titel jubeln. Hunderte Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen und trotzten den tropischen Temperaturen. Nach dem Nageln, Baumstammsägen, Überraschungsbewerb und Sautrogrudern, verwiesen die Scouts die Freiwillige Feuerwehr sowie die Stockschützen auf die weiteren Plätze.