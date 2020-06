Nova Rock: 24-Jähriger starb an Aorta-Riss

Nickelsdorf – Nach dem Tod eines 24-jährigen Niederösterreichers vergangenen Freitag beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, ist am Dienstag die Obduktion durchgeführt worden. "Sie hat ergeben, dass die Hauptschlagader gerissen ist und in den Herzbeutel geblutet hat. Daran ist der junge Mann verstorben", sagte Magdalena Wehofer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt.

Aus medizinischer Sicht seien die Ärzte in so einem Fall "chancenlos", erklärt Primar Dr. Luc Bastian, Vorstand der Chirurgischen Abteilung im Krankenhaus Kittsee.

Um festzustellen, wie es zu dem Riss in der Aorta kam, sollen noch histologische und toxikologische Untersuchungen durchgeführt werden. "Aufgrund des vorläufigen Obduktionsergebnisses schaut es nicht nach Fremdverschulden aus", meinte Wehofer: "Es dürfte sich wirklich um einen Unglücksfall gehandelt haben." Man warte nun noch auf das abschließende Gutachten, das in einigen Wochen vorliegen soll.

Der 24-Jährige war Freitagnachmittag am Festivalgelände zusammengebrochen, der KURIER hat berichtet. Notärzte führten fast 40 Minuten Reanimationsmaßnahmen durch. Sie konnten dem jungen Mann jedoch nicht mehr helfen. Der Niederösterreicher starb am Weg ins Krankenhaus.