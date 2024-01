Tödliche Schüsse im Burgenland: Wie verhält sich die Polizei in Notwehrsituationen?

Polizeieinsätze wie am Freitag in Bad Sauerbrunn im Burgenland, bei dem eine offenbar psychiatrisch auffällige Person erschossen wurde, sind in Österreich selten. Wenn aber eine Beamtin oder ein Beamter von naher Distanz mit einem Messer bzw. einer Machete angegriffen wird, so sind sie dazu ausgebildet, in diesen Notwehrsituationen "nach der Schusswaffe zu greifen", wie Chefinspektor Markus Tantinger, vom Ausbildungszentrum im Innenministerium, der APA sagte.

