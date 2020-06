"Panzerknacker" vor der Polizei

Besuch von den " Panzerknackern" hat dieser Tage die Polizeiinspektion in Nickelsdorf bekommen: Mitglieder der Sozialistischen Jugend (SJ) waren ins Outfit der Disney-Comicfiguren geschlüpft und wollten mit der Aktion ihren Protest gegen die geplante Postenschließung im Bezirk kundtun.

"Es ist absolut in Ordnung einzusparen, wo es sinnvoll ist, aber nicht bei unser aller Sicherheit. Gerade das Burgenland als östlichste Grenzregion braucht ein qualitatives und gut überlegtes Sicherheitskonzept", so der SJ-Landesvorsitzender Kilian Brandstätter. In Nickelsdorf und Umgebung gäbe es häufiger kriminelle Vorfälle. Dazu komme, dass man mit der A4 einen Verkehrsknotenpunkt zwischen Wien, Bratislava und Budapest habe, "der für kriminellen Gruppen sehr attraktiv ist", führt Bezirksvorsitzender Lukas Scherhaufer aus.

Im Bezirk sollen die Posten in Nickelsdorf und die AGM-Dienststelle in Kittsee geschlossen werden. Die Zugkontrollen, die bisher von der Polizei Bruckneudorf AGM durchgeführt wurden, sollen künftig in Wien passieren.