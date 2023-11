Feuer in Wohnhausanlage im Nordburgenland war Brandstiftung

Nach dem Kellerbrand in einer Wohnhausanlage in Neusiedl am See am Samstag ist die Brandursache geklärt worden: Das Feuer wurde vorsätzlich gelegt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Eine Bewohnerin war mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher nicht genannt worden.

➤ Mehr aktuelle Nachrichten aus Österreich