Neufeld: Nach Hausbesetzung wird nachgedacht

Wir haben tollen Zuspruch von allen Seiten bekommen, auch von der Bevölkerung in Neufeld", ist Elke Mischling hoch erfreut. Die Malerin hatte gemeinsam mit dem Fotografen Hans Wetzelsdorfer für Aufsehen gesorgt, als sie am Freitag einen leerstehenden Bau in Gemeindebesitz neben dem KUZ Neufeld besetzten. Erst nach einem Treffen mit Bürgermeister Michael Lampel ( SPÖ) und dessen Versprechen, im August über die künstlerische Nutzung des Hauses verhandeln zu wollen, sahen die beiden Besetzer ihr Ziel als erreicht an. Laut Mischling räumten beide Künstler erst am Sonntag das Haus.

Die Malerin bestätigt ebenfalls, dass nun fieberhaft an einem Konzept gearbeitet wird. Dessen Inhalt gab sie jedoch nicht preis. "Noch nicht", wie Mischling betont, "denn momentan müssen noch viele Aspekte besprochen werden". Bürgermeister Lampel seinerseits ist nicht abgeneigt, das Ansinnen der Künstler zu verwirklichen: "Allerdings nur, wenn ein brauchbares Konzept vorgelegt wird. Die Gemeinde hat derzeit mit dem Gebäude nichts vor".

Übrigens: Laut Bürgermeister Lampel verließen die Besetzer das Gebäude bereits Freitagabend wieder. Offenbar ist es – noch – schwierig, einen Konsens zu finden, selbst in solch einfachen Fragen. Bleibt abzuwarten, ob sich beide Seiten über die künstlerische Nutzung einigen.