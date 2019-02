Neues Gesetz lässt die Köpfe rauchen

Seit knapp sieben Wochen ist das neue Jugendschutzgesetz in Kraft: Erstmals gelten damit in Österreich weitestgehend einheitliche Bestimmungen zum Alkohol- und Tabakkonsum sowie zu den Ausgehzeiten. Fest verankert scheint das Regelwerk in den Köpfen der Jugendlichen aber noch nicht zu sein.

„Etliche unserer Lokalbesucher wurden erst von uns über das neue Gesetz informiert und sie waren schockiert“, sagt Patrick Perkovits, Lokalbetreiber in Oberpullendorf. Dass für die jungen Damen und Herren neben dem Rauchverbot nun auch der Erwerb und Konsum von gebrannten Alkohol erst ab 18 Jahre erlaubt ist, sorgt bei so manchem Gast für Unverständnis. „Mit 16 Jahren durfte ich Bacardi-Cola trinken, jetzt ist es verboten“, sagt ein 17-Jähriger (siehe Zusatzbericht).

Georg Halper, Betreiber des „Almrausch“ in Oberwart, bewirtet vor allem reiferes Publikum. „Aber ich denke, die Jungen würden trotzdem an ‚härtere‘ Getränke kommen, wenn sie das wollen. Dann bestellen eben die Älteren was und geben es weiter.“ Kontrollierbar sei das de facto kaum. Wenn 16- und 18-Jährige in ein und demselben Lokal unterschiedlich behandelt werden müssen, bedeute das für die Gastronomen einen enormen Aufwand. Große Umsatzbußen befürchtet Halper für das „Almrausch“ nicht. Anders sei die Situation in seinem zweiten Betrieb, einer Shisha-Bar. „Da merke ich schon, dass das Geschäft zurückgeht. Der Großteil der Besucher war zwischen 16 und 18 Jahre alt“, sagt Halper.