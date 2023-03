Nach Unfall in Pöttsching meldete sich fahrerflüchtiger Wiener

Der Verkehrsunfall von vergangenem Samstag, bei dem in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) ein Fahrradfahrer und dessen Kind verletzt wurden, konnte geklärt werden. Der 32-jährige Lenker aus Wien erstattete am Montag in der Polizeiinspektion Favoritenstraße Selbstanzeige. Aufgrund der Medienberichte sei er von seiner Frau auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht worden, gab der Mann an. Im Zuge des Überholvorganges hörte er einen lauten Knall, geriet dadurch in Panik und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Lenker wird wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Imstichlassen eines Verletzen bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt und wegen Fahrerflucht bei der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg angezeigt.

Der 42-jährige Radfahrer hatte am Samstagnachmittag seine vierjährige Tochter am Kindersitz, als das vorbeifahrende Auto die beiden streifte. Die Verunglückten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Ein abgerissener Außenspiegel des Autos war am Unfallort zurückgeblieben, daraus ließen sich Rückschlüsse auf die Automarke ziehen; zudem hatten Zeugen angegeben, dass es sich um ein Wiener Kennzeichen handelte.