Musik und Mühle zum 61. Geburtstag von Niessl

Auch wenn es kein " Runder" ist, das Ständchen der Militärmusik Burgenland unter der Leitung von Kapellmeister Oberstleutnant Hans Miertl zum 61. Geburtstag von SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl am Dienstagvormittag war eine runde Sache. Das Militärkommando Burgenland mit Militärkommandant Oberst Gerhard Petermann an der Spitze überbrachte Niessl diesen schon traditionellen Geburtstagsgruß im Landhaus. Am Abend lud Niessl – seit 2000 Landeschef – in die Cselley Mühle nach Oslip, wo mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport gefeiert wurde. Statt Geschenken gab es Spenden für " Hans Niessl Jugend- und Sozialfonds".