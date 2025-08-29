Motorradfahrer verletzte sich bei Unfall auf der A2 bei Pinkafeld
Ein Motorradfahrer kam am Donnerstag auf der A2 bei Pinkafeld zu Sturz und wurde verletzt in die Klinik Oberwart gebracht. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war mit 18 Mann im Einsatz.
Zusammenfassung
- Ein Motorradfahrer verunglückte am 28. August auf der A2 bei Pinkafeld und wurde verletzt in die Klinik Oberwart gebracht.
- Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war mit 18 Mann und mehreren Fahrzeugen im Einsatz, sicherte die Unfallstelle und übernahm Erste Hilfe.
- Während der Arbeiten war die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien nur eingeschränkt befahrbar.
Kommentare