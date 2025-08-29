Feuerwehr

Motorradfahrer verletzte sich bei Unfall auf der A2 bei Pinkafeld

Feuerwehr birgt Motorrad nach Unfall auf der A2
Ein Motorradfahrer kam am Donnerstag auf der A2 bei Pinkafeld zu Sturz und wurde verletzt in die Klinik Oberwart gebracht. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war mit 18 Mann im Einsatz.
29.08.25, 14:44
Kommentare

Zusammenfassung

  • Ein Motorradfahrer verunglückte am 28. August auf der A2 bei Pinkafeld und wurde verletzt in die Klinik Oberwart gebracht.
  • Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war mit 18 Mann und mehreren Fahrzeugen im Einsatz, sicherte die Unfallstelle und übernahm Erste Hilfe.
  • Während der Arbeiten war die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien nur eingeschränkt befahrbar.

Am späten Nachmittag des 28. August 2025 kam es auf der A2 Südautobahn zwischen Pinkafeld und der Betriebsumkehr Pinggau zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in die Klinik Oberwart gebracht.

Ex-Mordermittler packt in der Pension aus: Hunderte Leichen, harte Fälle

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld wurde per Rufempfänger alarmiert und rückte mit 18 Mann sowie einem Einsatzleitfahrzeug, einem schweren Rüstfahrzeug und einem Rüstlöschfahrzeug aus. Sanitäter der Feuerwehr versorgten den verletzten Lenker bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Parallel dazu wurde die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz hergestellt und die Bergung des Motorrads vorbereitet.

Nach den Erhebungen der Exekutive führte die Feuerwehr die Bergung des beschädigten Fahrzeugs durch. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde, danach konnte die Mannschaft wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien nur erschwert passierbar.

(kurier.at, PEKO)  | 

Kommentare