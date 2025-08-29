Motorradfahrer verletzte sich bei Unfall auf der A2 bei Pinkafeld

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld wurde per Rufempfänger alarmiert und rückte mit 18 Mann sowie einem Einsatzleitfahrzeug, einem schweren Rüstfahrzeug und einem Rüstlöschfahrzeug aus. Sanitäter der Feuerwehr versorgten den verletzten Lenker bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Parallel dazu wurde die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz hergestellt und die Bergung des Motorrads vorbereitet.

Nach den Erhebungen der Exekutive führte die Feuerwehr die Bergung des beschädigten Fahrzeugs durch. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde, danach konnte die Mannschaft wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien nur erschwert passierbar.