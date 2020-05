Mobilwohnheim ging in Purbach in Flammen auf

Die Florianis aus Purbach und Breitenbrunn mussten am Donnerstagnachmittag zum Campingplatz am Seegelände in Purbach ausrücken. Gegen 13.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, ein Mobilwohnheim stand in Flammen. „Der große Wohnwagen stand in Vollbrand, Menschen waren aber keine gefährdet“, hieß es aus der Landessicherheitszentrale Burgenland.

Mit 21 Einsatzkräften bekämpften die Feuerwehren den Brand. „Weil es vor Ort eine sehr starke Rauchentwicklung gab, konnten wir die Löscharbeiten nur mit schwerem Atemschutz vornehmen“, berichtet ein Feuerwehrmann.

Als das Feuer gelöscht war, wurden die Feuerwehrleute auf eine Gasflasche hinter dem komplett zerstörten Haus aufmerksam. Da Gefahr in Verzug war, musste die Gasflasche von den Florianis gekühlt werden, „um größere Gefahr zu unterbinden“, so der Feuerwehrmann.

Die Brandursache sowie die entstandene Schadenssumme standen zunächst noch nicht fest.