Mit „Arsen und Spitzenhäubchen“ geht Böck in seine 15. Saison

„Ich bin stolz sagen zu können, dass wir in den 14 Jahren, in denen ich bei den Schloss-Spielen Kobersdorf dabei bin, 96 Prozent Auslastung hatten“, betont Wolfgang Böck gleich zu Beginn der Präsentation der diesjährigen Saison der Schloss-Spiele Kobersdorf. Mit „Arsen und Spitzenhäubchen“ will der Intendant auch heuer wieder Tausende Kulturbegeisterte in die mittelburgenländische Gemeinde locken.

In der erfolgreichen Krimikomödie von Joseph Kesseling werden die Lachmuskeln der Besucher strapaziert, wenn zwei betagte Schwestern ihre Bestimmung in praktizierender Nächstenliebe gefunden haben. Neben Wolfgang Böck sind unter anderem Erika Mottl, Gertrud Roll, Wolf Bachofner und Alexander Jagsch in der Inszenierung von Werner Prinz zu erleben.